Aïd El Fitr : Trafic routier dense prévu jeudi et dimanche prévient ADM

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), appelle l'ensemble de ses clients-usagers, à l'occasion d'Aïd El Fitr, à organiser au préalable leur voyage, et à se renseigner sur l’état du trafic afin de gérer au mieux l'effervescence constatée dans les gares routières à la veille des célébrations religieuses.

Dans un communiqué parvenu, mercredi à la MAP, l'ADM, informe que l’ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic important, surtout, le jeudi 14 courant entre 15h et 22h et le dimanche 17 juin qui coïncidera avec le jour du retour des vacances de l’Aïd, entre 16h et 22h.

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), recommande à l'ensemble de ses clients-usagers d’organiser au préalable leur voyage en téléchargeant l’application +ADM TRAFIC+ et d’opter pour le choix du Tag +Jawaz+ pour un passage plus fluide au niveau des gares en toute sécurité et confort.