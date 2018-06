Football : Le défenseur central marocain Nayef Aguerd signe à Dijon

Nayef Aguerd, défenseur central important de l’équipe championne du CHAN 2018 avec les Lions de l’Atlas, s’est engagé pour trois ans avec le Dijon FCO.

Formé à l’Académie Mohammed VI de Rabat, Nayef Aguerd évoluait au Fath Union Sports Rabat (FUS) depuis 2014 sous les ordres de Walid Regragui, ancien joueur du DFCO en 2006/2007. «Nous avons beaucoup échangé avec Walid (Regragui, coach du FUS Rabat) sur les caractéristiques de Nayef et sur son état d’esprit. Et Walid a également recommandé à Nayef de rejoindre le DFCO en vantant le jeu produit par l’équipe et l’environnement du club», explique Sébastien Larcier, entraîneur de Dijon, sur le site Infos-Dijon.

Aguerd était pressenti pour participer à la coupe du monde 2018 en A, mais le défenseur central n’a finalement pas été retenu par le sélectionneur national Hervé Renard.