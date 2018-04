Tanger : Quatre marocains périssent dans le naufrage d'une embarcation

Une embarcation pneumatique ayant à bord des candidats à l’émigration clandestine a échoué lundi vers 4h du matin à la plage de Houara, dans la commune de Gzenaya dépendant de la préfecture de Tanger-Assilah, causant la mort de six personnes, dont quatre marocains, apprend-on auprès des autorités locales de la Wilaya de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

L’incident a causé six morts, dont quatre marocains, alors que dix blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Tanger, précise la même source. Une enquête est ouverte par les services compétents, sous la supervision du parquet, pour déterminer les causes et les circonstances de cet incident.