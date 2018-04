Cross-country : Plusieurs médailles pour le Maroc aux championnats du Monde scolaires à Paris

La sélection marocaine scolaire de cross-country est arrivée en tête lors des championnats du monde de cette discipline tenus du 2 au 4 avril à Paris.

La sélection marocaine, qui a ainsi réalisé le même exploit que la précédente édition, organisée en Hongrie en 2016, a été triplement titrée chez les garçons suivie de la Nouvelle-Zélande et de la Turquie, chez les filles où elle a été suivie de l'Australie et de la nouvelle Zélande, ainsi que par équipe (masculine) suivie de l’Angleterre et de l’Algérie, indique un communiqué du ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Organisés par l’Union nationale française du sport scolaire (UNSS) sous l’égide de la fédération internationale du sport scolaire (ISF), ces championnats ont rassemblé des élèves de 34 pays et près de 650 athlètes autour d’un programme sportif éducatif et culturel. Des athlètes de renom ont été présents aux côtés des élèves dont Hicham El Gerrouj, parrain exceptionnel de l’événement.

Le Maroc a participé à ces championnats dans quatre catégories d’âge (2000, 2001, 2002 et 2003), a ajouté la même source, notant que les distances exactes pour la course sont : Filles = 4155m / Garçons = 5500m. Chaque équipe était composée de six athlètes.