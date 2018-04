Espagne : Trois marocains impliqués dans un trafic de civelles vers l’Asie

Une enquête menée conjointement par les autorités espagnoles et portugaises a abouti au démantèlement d’un réseau criminel, qui s’enrichissait de la contrebande des civelles vendues en Asie, rapporte ce vendredi Associated Press (AP). Cette opération a été réalisée en Espagne en mars dernier, mais elle n’est révélée qu’aujourd’hui. Coordonnée par Europol, elle a rendu possible l’arrestation de quatre Chinois, trois Espagnols et trois Marocains.

Ainsi, la Garde civile espagnole indique avoir saisi 460 kilogrammes de civelles, dites anguilles en verre, dans le sud de l’Espagne. Leur valeur est estimée à plus de 400 millions d’euros lorsqu'elles auront atteint l'âge adulte. Elles sont acheminées vers les pays d’Asie où elles sont élevées jusqu’à maturité, avant commercialisation de leur chair, très prisée pour la cuisine locale.

Le réseau démantelé procédait à l’achat de civelles en Espagne, via le Portugal et le Maroc. Il les cachait ensuite dans des valises à destination de Hong Kong, de Chine continentale et de Corée du Sud, entre autres. L’activité semble se répandre en Europe, au vu de la baisse des stocks naturels de civelles en Asie, à cause de la pollution, des changements climatiques et du braconnage, indique encore AP.

Chaque année, plus de 100 tonnes de ces bébés-anguilles échappent au contrôle de la circulation de la faune en Europe, selon Andrew Kerr, président du groupe d’anguilles durables, une plateforme régionale de scientifiques et d’acteurs de l’industrie cité par AP.