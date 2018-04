Proche du Qatar, un avocat britannique défend le journaliste Taoufik Bouachrine

La défense du journaliste Taoufik Bouachrine se renforce. L’avocat britannique Randy Dixon s’y est joint. La nouvelle recrue a publié, ce vendredi 6 avril, un long communiqué portant sa signature à lui seul, sur le site Alyaoum24. Les autres membres marocains de la défense n’ont pas eu droit au même traitement.

En vue de faire valoir les droits de son client, Me Dixon brandit la menace de «recourir à la Commission africaine des droits de l’Homme et les autres instances de l’Union africaine», ainsi que de saisir le «Groupe de travail sur les détentions arbitraires» des Nations unies. L’internationalisation du dossier Bouachrine est la voie que semble privilégier l’avocat britannique, expert en droit international.

Rondy Dixon est connu pour sa proximité avec le Qatar. Il est d’ailleurs l’avocat de trois ressortissants qataris (Mahmoud Al Jidah, Hamed Al Hammadi et Yousef Al Mollah) qui accusent les autorités des Emirats arabes unis de les «avoir torturés entre 2013 et 2015». Une plainte a été déposée en ce sens auprès de la police de Londres. Les noms de dix hauts responsables de la sécurité à Abou Dhabi sont dans le viseur de Dixon.

L’avocat mène également, depuis quelques mois, une campagne internationale contre les présuùées «violations des droits de l’Homme» commises par les Emirats dans ses prisons secrètes se trouvant au Yémen.

Le 19 mars dernier, le quotidien Akhbar Al Yaoum et le site Alyaoum24 avançaient qu’Abou Dhabi aurait un rôle dans l’arrestation de Taoufik Bouachrine. Deux semaines plus tard, Rondy Dixon rallie l’équipe de la défense du journaliste.

Arrêté en février dernier, Bouachrine est soupçonné de «défloration avec violence, viol et tentative de viol», d’«abus de pouvoir et d’autorité à des fins d’exploitation sexuelle», ainsi que de «crimes de harcèlement sexuel» et d’«incitation d’individus à la débauche dont une femme enceinte».