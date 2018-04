Mondial 2026 : Une soirée à l’Assemblée nationale pour soutenir la candidature marocaine

Mustapha Laabid, député LREM et président du groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée nationale / Ph. P3 PRESS/MAXPPP

Le député Mustapha Laabid (LREM) annonce que le groupe d’amitié France-Maroc, dont il est le président, va organiser début mai à l’Assemblée nationale une soirée de soutien à la candidature du Maroc pour le Mondial 2026, a appris le site Atlasinfo auprès du député.

La Fédération française de football et le président de l’Assemblée nationale, François de Rugy, participeront à l’évènement.

«J’organise à l’Assemblée nationale début mai une soirée de soutien à la candidature du Maroc pour le Mondial 2026 avec la Fédération française de football et en présence de notre président, François de Rugy, et des personnalités françaises et marocaines de haut niveau», a ainsi déclaré à Atlasinfo Mustapha Laabid, avant de s’envoler pour Rabat avec une délégation de députés du groupe d’amitié France-Maroc.

«Que le Maroc puisse accueillir la Coupe du monde sera un événement extraordinaire», a-t-il ajouté, assurant que le groupe d’amitié France-Maroc est mobilisé pour défendre la candidature du royaume.

Sur le front politique, Mustapha Laabid veut également «insuffler une nouvelle dynamique à la coopération interparlementaire» et «consolider ainsi le partenariat entre nos deux pays».

«L’objectif de notre visite est de positionner le groupe d’amitié comme un partenaire indépassable du Maroc. Nous comptons mettre en place une coopération interparlementaire basée sur échanges et partage des solutions pour le développement de nos deux pays», a-t-il encore fait savoir.