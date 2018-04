Le Marocain Badr vainqueur du Championnat arabe de triathlon à Charm el-Cheikh

L'athlète marocain Badr Siouane a été sacré, samedi à Charm el-Cheikh, champion arabe de triathlon.

Siouane est monté sur la plus haute marche du podium de la catégorie élite comptant pour le championnat arabe de triathlon, organisé à Charm el-Cheikh parallèlement à la Coupe d'Afrique de la discipline, en devançant l'Egyptien Mohammed Khalid et le Syrien Mohamed Sabagh.

L'autre marocain Amine Farih a occupé la 2è place du concours élite des moins de 23 ans.

Chez les filles, Karima Kanon a décroché la médaille d'argent du même concours, alors qu'Abderrahmane Zaari Al Jabiri s'est classé cinquième chez les cadets.

Cinq athlètes marocains ont pris part à ces compétitions, à savoir Badr Siouane, champion d'Afrique et classé 42è mondial (moins de 23 ans), Nabil Kouzkouz, médaillé de bronze au championnat d'Afrique et 4è au championnat du monde à Rotterdam, Amine Farih et Karima Kanone, vice-championne arabe et africaine, en plus d'Abderrahmane Zaari Al Jabiri.

Ces championnats ont enregistré la participation de 400 athlètes venus de 30 pays, dont le Maroc.