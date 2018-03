La Société nationale d’investissement change de nom et devient Al Mada

La Société nationale d’investissement (SNI) s’internationalise de plus en plus. Dorénavant, le fonds adopte un nouveau nom et devient Al Mada. Le conseil d’administration de la SNI s’est réuni ce mercredi 28 mars et s’est prononcé favorablement pour le changement de nom du fonds.

La SNI est passée de 11% de contribution à des activités internationales en 2013 à 26% en 2017. Le fonds «confirme sa présence internationale», peut-on lire dans un communiqué de presse. Depuis 2014, les actionnaires de la SNI s’étaient fixés comme objectif de moderniser la gouvernance et d’engager la transformation en fonds d’investissement panafricain à long terme.

«Al Mada est un acteur du développement économique au Maroc et plus largement en Afrique. Ce changement de nom exprime ainsi notre engagement dans l’accompagnement sur la durée de grands projets structurants pour une croissance durable et partagée à l’échelle panafricaine», indique le Conseil d’administration.

Avec cette nouvelle appellation, Al Mada adopte une nouvelle signature : Positive Impact. Cette dernière traduit la volonté «de produire une empreinte positive et inclusive sur le long terme», mais aussi d’atteindre des objectifs de durée et de durabilité.