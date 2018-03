Inwi intente une procédure judiciaire contre Maroc Telecom pour concurrence déloyale

La société marocaine de télécommunications Inwi poursuit en justice le leader du marché, Maroc Telecom, pour concurrence déloyale présumée, a indiqué jeudi un responsable d’Inwi et l’avocat du groupe, relayés par l’agence Reuters. Ils réclament plus de 5,7 milliards de dirhams (620 millions de dollars) de dommages et intérêts.

L’avocat Abdellatif Wahbi a déclaré qu’un procès a été intenté car «Maroc Telecom détient 60% du marché. La loi stipule que les compagnies ne doivent pas détenir plus de 40%». Selon les chiffres les plus récents de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), datant de décembre 2017, Maroc Telecom détient 42,1% du marché mobile contre 23% pour Inwi.

De plus, Maroc Telecom possède 84% du marché de la téléphonie fixe contre 12,6% pour Inwi, et près de 48,9% du marché Internet contre 23,5% pour Inwi.

Maroc Telecom, premier opérateur télécoms du pays, est contrôlé par le groupe émirati Etisalat.

Yabiladi a tenté de joindre à plusieurs reprises Maroc Telecom et Inwi, ainsi que Me Abdellatif Wahbi, sans succès.