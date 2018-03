Hirak : Le Comité de coordination des familles des disparus demande la libération des détenus

Le Forum marocain Vérité et Justice et le Comité de coordination des familles des disparus et des victimes de la disparition forcée au Maroc a diffusé aujourd’hui un communiqué, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la vérité.

Le 21 décembre 2010, l’Assemblée générale de l’ONU a proclamé le 24 mars Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l’homme et pour la dignité des victimes, rappellent les deux entités.

Le Comité de coordination des familles des disparus et des victimes de la disparition forcée au Maroc se dit «totalement solidaire des prisonniers politiques du Hirak et exige leur libération sans condition et l’abandon de toutes les poursuites, et salue le caractère civilisé du Hirak, son pacifisme et sa légitimité. Elle considère que nous menons le même combat, celui de la liberté, la dignité, la justice et la démocratie, seule capable de nous prémunir contre le despotisme».

«Tout en affirmant notre détermination à continuer ce combat (…), nous lançons un nouvel appel aux plus hautes autorités de l’Etat à sortir de cette logique qui heurte les consciences des familles et qui les plonge dans une interminable attente et pour des générations. Un Etat qui se respecte doit faire face et assumer avec courage les actes les moins glorieux de son histoire», poursuivent les deux associations.

Celles-ci rappellent que «la rupture avec de telles pratiques passe nécessairement par la vérité, toute la vérité, sur le sort des disparus et sur l’ensemble des violations graves des droits humains (…), des mesures urgentes pour la conservation de la mémoire, la justice, l’équité et la réparation pour toutes les victimes et leurs familles».