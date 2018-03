Lancement d’un satellite espagnol qui offrira une meilleure connexion internet au Maroc

Ce satellite, fabriqué par le constructeur américain Space Systems Loral, a essentiellement pour but d’offrir une meilleure couverture. DR

L’Espagne a procédé ce mardi 6 mars au lancement d’un satellite de télécommunication, le Hispasat 30W-6 (H30W-6), propulsé depuis la base de lancement de Cap Canaveral, située en Floride.

Ce satellite, fabriqué par le constructeur américain Space Systems Loral, a essentiellement pour but d’offrir une meilleure couverture, assurant ainsi l’accès à Internet à haut débit.

Le Hispasat 30W-6 «contribuera à réduire la brèche digitale en Amérique Latine, en Espagne ou encore en Afrique du Nord», précise le Hispasat 30W-6 dans un communiqué. En d’autres termes, le satellite permettra d’avoir accès à une meilleure connexion dans les zones les plus reculées de ces trois continents.

Comme le précise le quotidien espagnol 20 minutos, plus de 30 000 foyers espagnols bénéficieront des performances du satellite, en plus des zones les plus nécessiteuses au Maroc. Cependant, aucun chiffre précis n’a été communiqué.