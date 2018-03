Casablanca : Une commission recommande l’évacuation immédiate d’un habitat menaçant ruine

Une commission composée des représentants des autorités locales, des services techniques et du représentant de la Direction régionale de l’habitat et de la politique de la ville à la préfecture des arrondissements Al Fida-Mers Sultan à Casablanca, a recommandé l’évacuation immédiate d’un logement, dont une partie du toit d’une chambre située au premier étage s’est effondrée samedi matin.

La commission a également recommandé l’évacuation immédiate des habitants du voisinage et la démolition totale de cette construction, indique dans un communiqué le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, concernant cet effondrement survenu dans une habitation composée de deux étages et d’une terrasse abritant cinq familles.

Suite à l’incident survenu le 3 mars à 05h45 mn, qui a causé la mort d’une jeune fille après son transfert à l’hôpital, alors que sa sœur jumelle a été grièvement blessée, la commission s’est rendue sur le lieu du drame pour en faire l’évaluation.

La commission locale composée des secteurs concernés par le relogement des habitants des constructions menaçant ruine, a également tenu une réunion en vue de permettre aux familles concernées de bénéficier du programme de logement qui leur a été consacré. Une autre réunion sera tenue mercredi pour procéder au tirage au sort au profit des 8 familles qui habitaient le logement effondré et celui à proximité.

Une convention a été signée en juin 2012 pour le traitement de la problématique des logements menaçant ruine au niveau du Grand Casablanca, stipulant le transfert de 9 250 familles vers des appartements d’un coût de 250 000 dirhams dont chaque famille doit verser 100 mille dirhams, rappelle la même source.

Dans ce contexte, quelque 5 000 familles ont été relogées dont 2 000 non couvertes par ladite convention.