Un avion obligé de se poser à Marrakech à cause d'un passager à moitié nu

Plusieurs touristes ont filmé la scène et diffusé la vidéo sur la toile. ABC

Un passager à bord d’un vol qui reliait le Royaume-Uni à Tenerife, dans l’archipel des îles Canaries, a contraint l’appareil, en fin de semaine, à effectuer un atterrissage à Marrakech, indique l’édition canarienne du journal espagnol ABC.

L’homme s’est en effet déshabillé lors d’une altercation avec le personnel naviguant de cabine, et aurait menacé et agressé d’autres membres de l’équipage. Plusieurs touristes ont filmé la scène et diffusé la vidéo sur la toile.

Une fois au Maroc, l’individu a été placé à la disposition des autorités judiciaires. «Si l’un de vous essaie encore une fois de me baiser, je lui écrase la tête», a-t-il dit alors qu’il était traîné par les pieds devant les autorités marocaines, d’après le témoignage de plusieurs passagers.

Un porte-parole de la compagnie Ryanair a confirmé que le touriste avait été mis à disposition judiciaire. «Ce vol depuis Londres Stansted vers Tenerife a dû être dévié vers Marrakech en raison du comportement perturbateur de l’un des passagers», a-t-il déclaré.

L’homme aurait eu «un comportement ingérable, la sécurité et la commodité de nos clients, de l’équipage et de l’appareil étant notre priorité numéro 1», a indiqué une source de la compagnie aérienne.