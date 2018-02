Street food #14 : Grillade de poisson au Lagon bleu

Si manger du poisson est devenu un plaisir assez facile d’accès au Maroc, il faut toujours un travail long et risqué des chasseurs de la mer. Même lorsque les pêcheurs se font rabrouer par les conditions météorologiques sévères, le Lagon bleu à Moulay Bouselham offre ses eaux calmes aux habitants et pensionnaires du camping sur ses rives.

Pour goûter aux spécialités locales, nous nous sommes enfoncés dans cette aire naturelle que visitent les flamands roses quand le soleil réchauffe la région. C’est une plage de galets boueuse où circulent les acheteurs de poisson entre guides, gendarmes, pêcheurs et nettoyeurs.

Les prix négociés ne diffèrent pas du marché de la ville de Moulay Bousselham mais restent en de ça de ceux des grandes villes. On se surprend à fixer le spectacle de danse des raies encore vivantes dans leurs bacs ; un gage de fraîcheur.

Soles, seiche et sardines

Les barques vont et viennent toute la journée, déversant quantités de caisses dont plus de la moitié va directement au marché de la ville… Là-bas, l’un des vendeurs nous donne les prix et nous fournit seiches, soles et sardines. A côté, d’autres jeunes hommes s’occupent de laver le poisson acheté et de le découper selon les goûts. A cinq dirhams, la besogne est rapidement expédiée et la troisième étape nous conduit à la grillade au tournant d’une ruelle.

Dans une place où vendeurs de pain et de fruits rouges s’alignent sur les côtés, des grillardières tiennent au centre. Des épiceries et des restaurants basiques occupent les coins et l’on découvre des maraîchers dans les ruelles arrière. Les invitations fusent dès que les visiteurs s’engagent dans le marché. C’est une timide table sous le soleil de février que l’on choisit, près de la chaleur du barbecue.

Tout ce parcours finira de manière des plus sobre : le poisson lavé et rincé sera couvert de gros sel avant de rencontrer les flammes où il cuira en dix minutes. La seiche plus grasse résiste aux flammes, sa chair devra rester un peu plus longtemps avant d’atterrir dans les gosiers affamés par l’air marin. S’offrir une grillade de poissons dans ce décors authentique et apaisant