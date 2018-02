Suisse : Des aumôniers musulmans dans des centres pour requérants d’asile

Ces aumôniers musulmans font office d’intermédiaires entre la culture du pays de provenance et celle de la Suisse / Ph. DR.

C’est une initiative prometteuse qui vient d’être lancée en Suisse. Dans le cadre d’un projet pilote, des aumôniers musulmans ont été engagés dans des centres pour requérants d’asile, rapporte le quotidien 24 heures.

Ils constituent des intermédiaires entre la culture du pays d’origine des migrants et celle de la Suisse, apportant ainsi une réelle plus-value. Un constat partagé par les demandeurs d’asile, les collaborateurs des centres et les aumôniers chrétiens, a fait savoir ce vendredi le secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). C’est en tout cas ce qui ressort d’un rapport du Centre suisse islam et société (CSIS), de l’université de Fribourg.

Les critères retenus pour sélectionner les organisations partenaires et recruter les aumôniers pourraient être à maintenus dans l’avenir, si le projet devait être étendu à d’autres centres, soulignent les auteurs su rapport. Dans ce cas, il faudrait alors ouvrir un dialogue avec d’autres organisations musulmanes.

Par ailleurs, la formation et la formation continue des aumôniers musulmans doivent être améliorées, notamment à travers un cursus inventif, a suggéré le secrétariat d’Etat aux migrations. Les principaux axes de la formation sont les services d’aumônerie, la relation entre l’Eglise et l’Etat, ainsi que la collaboration interreligieuse. Les églises suisses sont d’ailleurs favorables à ce projet.

Reste à assurer le volet financier d’une telle formation. En effet, les organisations musulmanes ne sont pas en mesure de le faire, d’autant plus qu’il n’existe pas, pour l’heure, de bases légales permettrant à la Confédération suisse de prendre les frais à sa charge. Un obstacle qui n’empêchera pas ce projet pilote d’être prolongé jusqu’en juin 2018.