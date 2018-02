Casablanca : Lancement d'un projet entrepreneurial dédié aux étudiants

Le projet Yabda, intitulé «Renforcement des relations entre l’enseignement supérieur et le monde socio-économique», a été lancé ce mardi à Casablanca pour promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat auprès des étudiants des universités marocaines.

Il s’inscrit dans le cadre du programme Erasmus, financé par l’Union européenne (UE), et dont la coordination est assurée par l’université Hassan II de Casablanca.

Le consortium de ce projet se compose de 14 universités, dont 4 nationales et 10 étrangères (Algérie, Tunisie, France, Belgique et Grèce). Au Maroc, il s’agit des universités Hassan II de Casablanca, Hassan 1er de Settat, Cadi Ayyad de Marrakech et Abdelmalek Essaadi de Tétouan.

Dans son allocution, le président de l’université Hassan II, Driss Mansouri a souligné que cette initiative vise à faire face aux exigences actuelles du marché de l’emploi et l’augmentation du taux de chômage des jeunes diplômés.

Le projet envisage la mise en place, dans chaque université, d’un centre dédié à la création d’entreprises innovantes, notamment dans les domaines où les partenaires présentent un avantage concurrentiel (technologies vertes, énergies renouvelables, etc.).

Ses activités, qui seront mis en œuvre pendant deux jours, portent sur l’élaboration d’un modèle du centre d’entrepreneuriat Yabda et ses stratégies institutionnelles.Elles comprennent aussi la mise en place de l’écosystème Yabda, la mise en œuvre des centres Yabda, l’assurance qualité, plan et rapport d’évaluation, la dissémination et plan d’exploitation, les rapports d’étapes et le rapport final.

Ce projet est l’occasion de créer des synergies entre les différentes parties prenantes en vue de développer un réseau de futurs entrepreneurs et d’une commission de réflexion think tank qui se connectent à l’écosystème du marché local, régional et international avec un effet multiplicateur dans la région du Maghreb.