Maroc : Baisse du déficit budgétaire à 37,6 MMDH à fin 2017

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 37,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2017, contre 42,3 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l'Économie et des finances.

Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de décembre 2017, la TGR indique que les recettes ordinaires ont augmenté de 5,6% à 222,7 MMDH à fin 2017, tandis que les dépenses émises au titre du budget général ont affiché une hausse de 6,3% à 318,5 MMDH.

L'accroissement des recettes ordinaires est en effet, attribuable à la hausse des impôts directs de 8,1%, des impôts indirects de 6,7% et des recettes non fiscales de 1,5%, conjuguée à la diminution des droits de douane de 5,1%, des droits d'enregistrement et du timbre de 1%, précise le bulletin.

Quant aux dépenses émises au titre du budget général, leur augmentation s'explique par la progression de 1,9% des dépenses de fonctionnement, de 16,9% des charges de la dette budgétisée et de 8,6% des dépenses d'investissement. La hausse des charges de la dette budgétisée s'explique pour l'essentiel par l’augmentation de 30,2% des remboursements du principal (44,6 MMDH contre 34,3 MMDH) et par la baisse de 0,1% des intérêts de la dette (26,72 MMDH contre 26,74 MMDH).