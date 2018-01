Benkirane aurait refusé un «hommage miné» du secrétariat général du PJD

La jeunesse du PJD tiendra, les 3 et 4 février prochains, son 6e congrès au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat. Au terme de ce conclave, un nouveau secrétaire général devra être élu.

Le député Khalid Boukerîi cédera le témoin à une autre «frère», aucune «sœur» n’étant dans la liste des prétendants. Chez les islamistes, le choix du futur numéro 1 de l’organisation obéit à des règles particulières.

Une fois que la commission centrale de la jeunesse, composée de 200 membres, aura élu six candidats, le secrétariat général de la Lampe prendra la relève et procédera le même jour à l’élimination de la moitié. Ensuite, la balle sera renvoyée dans le camp de ladite commission pour élire le successeur de Boukerîi.

L’hommage à Benkirane éclipse le congrès

A trois jours du début des travaux du congrès, l’hommage que prévoyait de rendre l’organisation à Abdelilah Benkirane a totalement éclipsé les autres enjeux. Dans un premier temps, l’ancien secrétaire général du parti a donné son accord de principe à la cérémonie. Mais dans un second temps, il a complétement changé d’avis et a demandé son annulation pure et simple. Pourtant, le site d’actualité du PJD a annoncé la nouvelle depuis le 27 janvier.

Apparemment, Benkirane n’aurait pas apprécié que le secrétariat général du parti, que préside Saâd-Eddine El Othmani, entre en scène et annone sa co-organisation de l’événement. Si l’initiative des jeunes est amicale et peut être perçue comme un acte de reconnaissance à la figure paternaliste de la Lampe, celle du SG n’est pas innocente. En effet, les hommages politiques sont habituellement réservés aux responsables qui se retirent du jeu.

Or, Benkirane tient à rester encore longtemps parmi les acteurs clés du parti au niveau national. Certes, l’homme a été contraint d’accepter sa mise à l’écart, mais il ne perd pas tout espoir de rebondir un jour. En témoigne sa participation à la session du Conseil national du PJD, le 20 janvier, consacrée à l’élection des membres du bureau du parlement du parti.

L’ex-chef du gouvernement a pris part également, samedi dernier, à la réunion de la jeunesse de son parti. Une organisation qui avait réclamé de lui accorder un 3e mandat à la tête de la Lampe.