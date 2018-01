Douze tonnes de haschich marocain saisies dans les eaux de l’Atlantique

Le Service de vigilance douanière espagnol a saisi douze tonnes de haschich à bord d’un bateau de pêche marocain intercepté dans les eaux de l’Atlantique, à environ 200 kilomètres au sud-ouest de Cadix (Andalousie), ont indiqué à l’agence Efe des sources proches de l’opération.

Les autorités espagnoles ont procédé à l’arrestation des trois équipiers, tous de nationalité marocaine.

L’opération a été menée à bien mardi, lorsque le Service de vigilance douanière, après avoir été informé par la police nationale, a déployé des moyens aéronavals à la recherche d’une embarcation suspecte. Les agents se sont rapprochés du bateau, qui était à l’arrêt, affrontant des conditions météorologiques particulièrement difficiles, avec des vagues hautes de cinq mètres et un vent fort.

Ils ont ensuite procédé à une fouille du bateau, à la recherche notamment de toiles de jute, à l’intérieur desquelles les réseaux de trafic de drogue dissimulent habituellement le haschich. L’embarcation ainsi que ses occupants ont été transférés au port de Cadix, où la cargaison a été inspectée et pesée. Les agents ont ainsi découvert douze tonnes de haschich. La marchandise et les trois mis en cause ont été placés à la disposition de la justice.