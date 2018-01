PJD : Défaite du candidat imposé par El Othmani au scrutin partiel à Larache

Le PJD a subi un autre revers électoral. Le candidat du Mouvement populaire, Mohamed Simou, a remporté le scrutin partiel qui s’est déroulé hier à Larache. Une élection qui s’est résumée en un duel entre le Mouvement Populaire (MP) et le Parti de la Justice et de développement (PJD).

La victoire était sans appel : 22 737 voix pour le mandataire de la liste du MP contre seulement 7 947 pour les islamistes.

Malgré une forte mobilisation de ministres du PJD lors de la campagne électorale (Aziz Rebbah et Mustapha El Khalfi), cette défaite était prévisible. Et pour cause, le candidat largement choisi par le secrétariat régional de la Lampe à Larache pour défendre les couleurs du parti a été écarté par Saâd-Eddine El Othmani au profit d’un autre.

Une erreur qui n’est pas sans rappeler celle commise par Abdelilah Benkirane alors secrétaire général du PJD lors des élections partielles du 2 novembre à Oujda ayant couté le siège aux islamistes.