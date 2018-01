France : Des ONG sahraouies sollicitent Emmanuel Macron

Des ONG sahraouies ont envoyé une lettre au président français Emmanuel Macron, lui demandant d’user de l’«influence» de la France pour mettre un terme aux «injustices» perpétrées d’après elles par le Maroc au Sahara occidental, indique l’agence Efe, qui a pu consulter le courrier.

Ce dernier a été signé par plusieurs associations indépendantistes, parmi lesquelles l’Association sahraouie des victimes des graves violations aux droits humains (ASVDH), la Commission de défense du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui (CDDPS) et l’Association sahraouie de la culture et du patrimoine sahraoui (ASCPS).

Celles-ci estiment que les autorités marocaines privent le peuple sahraoui de son droit au rassemblement. D’après elles, l’ASVDH est la seule organisation autorisée, déplorant que ses activités soient toutefois restreintes. De plus, les signataires considèrent que le Maroc ne respecte pas le droit des activistes sahraouis à l’expression. «Des centaines de citoyens sahraouis, activistes des droits à l’autodétermination et humains, des journalistes, des blogueurs et des syndicalistes ont été arrêtés, incarcérés, torturés et humiliés en public, ainsi que dans les locaux des administrations policières et judiciaires», mentionne la lettre.

Elle rappelle également que les autorités marocaines interdisent l’accès des observateurs internationaux au Sahara occidental pour documenter les violations des droits de l’Homme. En 2014, le Maroc a expulsé 120 observateurs de différentes nationalités, énonce-t-elle encore.