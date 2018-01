CAN de Handball 2018 : le Maroc battu par l’Egypte

La sélection marocaine de hand-ball s’est inclinée face à son homologue égyptienne par 28 buts à 33, aujourd’hui au palais des sports de Libreville. Il s’agissait du match comptant pour la première journée du groupe B de la 23e Coupe d’Afrique des nations de Handball, tenue du 17 au 27 janiver au Gabon.

Plus tôt dans la journée et dans le même groupe, l’Angola a battu le Nigeria par 29 buts à 16. Ce groupe comprend l’Egypte, l’Angola, la République démocratique du Congo (RDC) et le Nigeria, tandis que le Groupe A se compose de la Tunisie, de l’Algérie, du Cameroun, du Congo et du Gabon.

Le Maroc disputera un second match, cette fois-ci avec l’Angola, vendredi à 16 heures (GMT). Les quatre premières équipes de chaque groupe passeront aux quarts de final et les trois premières équipes de la compétition se qualifieront au championnat du Monde 2019, organisé conjointement par l’Allemagne et le Danemark.