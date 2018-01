Le Maroc sous la neige : 5 000 kilomètres de routes fermées cette année

Le ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau, Abdelkader Amara, a affirmé, lundi, que près de 5 000 kilomètres de routes nationales, régionales et provinciales ont été fermés au cours de cette année, en raison des chutes de neige «exceptionnelles».

En réponse à une question orale sur les «Mesures prises pour le désenclavement des régions encerclées par la neige», posée par le groupe Authenticité et Modernité à la Chambre des Représentants, M. Amara a souligné que cette situation a été traitée à travers la mobilisation de 956 engins, dont 117 engins de déneigement, répartis sur l'ensemble des services extérieurs.

Dans le même ordre d'idées, et en réponse à une autre question sur «le traitement des conditions difficiles des habitants de l'Atlas, du Rif et des plateaux de l'Est et du Sud», posée par le groupement du progrès et du socialisme, le ministre a indiqué que l’intervention du gouvernement se fait à travers plusieurs étapes, notamment au niveau structurel se rapportant au grand projet de réduction des disparités sociales et spatiales qui concernent 22 000 routes rurales et 262 installations techniques, pour un coût d'environ 28 milliards de dirhams (MMDH), au profit de 3,5 millions d'habitants de la population rurale répartis dans 73 provinces.

Il a également fait savoir que le ministère s'est engagé à relier ce réseau à des routes classées (environ 8 000 km), ce qui coûtera environ 8 MMDH et comportera 180 installations.