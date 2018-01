Chutes de neige à Al-Haouz : Décès d'une femme suite à l'effondrement du toit d'une maison en pisé

Les importantes chutes de neige au Maroc touchent durement les populations enclavées, menant parfois à des drames. L'effondrement, mercredi, du toit d'une maison en pisé à Douar Zroun, dans la commune de Tighedouine (province d'Al-Haouz), a causé la mort d'une femme qui se trouvait seule chez elle.

Les autorités locales et les services de la Gendarmerie Royale et de la Protection civile sont intervenus pour prendre les mesures nécessaires et apporter assistance et soutien à la famille de la victime.