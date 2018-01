Un sans-abri nord-africain disparaît de Roissy avec 490 000 euros

Le 8 décembre, un sans-abri a commis un vol spectaculaire au terminal 2F de l’aéroport de Roissy, où il a dérobé 300 000 euro. Mais depuis, ce montant a été revu à la hausse, rapporte aujourd’hui Le Parisien.

«L’entreprise de transport de fonds Loomis a recompté les sommes qui ont été dérobées avant de découvrir que le voleur n’avait pas pris 300 000 € mais 490 000 €», révèle une source proche de l’affaire au quotidien français. La société est chargée de collecter les fonds provenant des nombreux commerces de la zone d’embarquement et d’alimenter les guichets automatiques.

L’enquête progresse et le suspect a été formellement identifié car déjà contrôlé par la police aux frontières (PAF), selon la même source. Il aurait la quarantaine et serait originaire d’Afrique du Nord. Il a souvent été vu dans l’aéroport de Roissy, où il est resté pendant plusieurs semaines. Avant de disparaître dans une zone dépourvue d’un dispositif de vidéosurveillance, le suspect a été aperçu lorsqu’il s’est appuyé lentement sur la porte de la société Loomis. Il s’est glissé dans les locaux pour en sortir 30 secondes après, deux sacs de toile à la main, qui contenaient les 490 000 euros.

Depuis, l’homme a disparu de l’aéroport et reste pour l’heure introuvable. «Il est possible qu’il soit passé par la Belgique ou dans n’importe quel autre pays européen, et là il a pu prendre un avion pour rentrer chez lui ou encore refaire sa vie au soleil», souligne une source proche du dossier à Le Parisien

De son côté, un spécialiste précise au journal que lorsque l’argent est contrôlé par le transporteur, un dispositif de marquage permet de le retracer. On peut également y glisser une puce GPS. Mais la somme dérobée ce jour-là proviendrait d’une nouvelle collecte qui n’avait pas encore été examinée. «Quant aux numéros de série, les seuls billets dont les numéros sont répertoriés sont ceux qui sortent de la Banque de France», ajoute la même source.