La Grande mosquée de Paris se retire du Conseil français du culte musulman

La Grande mosquée de Paris a annoncé mercredi son retrait du Conseil français du culte musulman (CFCM), apprend-t-on dans Le Parisien. Dans un communiqué publié sur son site, la structure religieuse se dit étonnée de ne pas avoir été conviée à la cérémonie des vœux du président Emmanuel Macron. Une invitation habituellement envoyée à toutes les représentations religieuses officielles de France, à l’occasion du Nouvel an.

«Il est surprenant que l’institution religieuse musulmane la plus emblématique de France, fruit d’une loi d’Etat pour manifester la reconnaissance de la Nation aux milliers de soldats musulmans morts pour la France durant la Première guerre mondiale, soit ainsi marginalisée voire ostracisée», lit-on dans le communiqué.

Le recteur de la Grande mosquée, Dalil Boubakeur, annonce ainsi qu’il ne prendra pas part à la cérémonie d’échange de vœux prévue aujourd’hui à l’Elysée. En principe, chaque culte y est représenté par deux personnes.

Le Parisien rapporte que le CFCM sera représenté par son président Ahmet Ogras (proche de l’AKP turc) et par son prédécesseur, Anouar Kbibech (de sensibilité marocaine). Faisant habituellement partie des invités, Dalil Boubakeur (lié à l’Algérie) n’y assistera pas cette fois-ci.

«Prenant acte de cette injuste et inexplicable mise à l’écart, la grande mosquée de Paris décide, par conséquent, de se retirer de toutes les instances du CFCM et de ne plus participer à toute initiative émanant des pouvoirs publics sur l’organisation du culte musulman» conclut le communiqué.