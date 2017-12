Tinghir : Les trois derniers détenus d'Imider libérés

Parmi les 33 personnes arrêtées depuis le début des manifestations à Imider (Province de Tinghir) en 2011, opposant les habitants de la petite localité et la Société métallurgique d’Imiter (SMI), filiale du groupe Managem, qui exploite la mine d’argent sur les hauteurs du village ; trois d’entre eux étaient encore détenus et viennent d’être libérés entre mercredi et vendredi, informe Telquel.

Mustapha Faska a été libéré mercredi. Il avait écopé en décembre 2014 de trois ans de prison ferme pour «formation de bande criminelle», «vols avec effraction et sous menaces», «violence dans la nuit et par plus d’une personne», «coups et blessures avec des armes blanches», et «occupation de la voie publique».

Hamid Ouberka, âgé de 27 ans, a été libéré jeudi. Il avait écopé en décembre 2013 de quatre ans de prison ferme pour «formation d’une bande criminelle», «assaut de la mine», «vol d’argent et sa commercialisation», «rassemblements non autorisés», «incitation des élèves à faire grève» et «obstruction de projets de développement».

Ichou Hamdane, quant à lui, a pu rejoindre ses siens ce vendredi. Il a été condamné en décembre 2013 à quatre ans de prison pour «assaut à la mine», «vol d’argent et sa commercialisation» et «rassemblements non autorisés».

Durant le mois de ramadan en 2011, l’opposition des habitants d’Imider à la SMI avait changé de niveau. Constatant une baisse drastique du débit d'eau dans les sept douars avoisinants, les villageois ont décidé de fermer les vannes du principal forage alimentant la mine.