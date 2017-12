Taroudant : L'UNESCO finance un projet pour valoriser les chants féminins

La ville de Taroudant a abrité, le week-end dernier, une rencontre de communication consacrée au lancement d’un projet pour redonner vie aux chants féminins de la région. Celui-ci est financé par le Fonds du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

La rencontre, initiée en collaboration avec le ministère de la Culture et de la communication – département de la culture – et l’association Bhayer Dalia de Taroudant, porteuse du projet, a été marquée par la présentation d’une pléiade d’enseignants-chercheurs et d’artistes intéressés par la question du patrimoine culturel roudani, notamment dans son volet lié au chant féminin.

L’intérêt porté par l’UNESCO à la revitalisation du chant féminin de Taroudant s’explique par le fait que la province se trouve riche en trésors patrimoniaux.

Le patrimoine de chants authentique est tombé dans l’oubli. Aussi, l’association Bhayer Dalia a pris l’initiative de revitaliser les styles de chant de la ville et de la province, tels les arts de Lakriha, Ahidous, la Hadra (transe).

Dans ce contexte, l’association présidée par l’enseignante-chercheuse Hind Lahssaïni, s’est attelée à la recherche de mélodies féminines et à leur authentification. Elle s’est efforcée de réunir une documentation qui leur est consacrée. La chercheuse a tenté de retrouver d’anciens airs, d’anciens costumes, des bijoux traditionnels et a pu, ainsi, collecter et conserver une partie importante du patrimoine immatériel de la région.

Etalé sur deux ans (2018 – 2019), le projet prévoit notamment la réalisation d’un inventaire de la pratique des chants par des jeunes femmes formées aux techniques d’inventaire participatif, la création de nouvelles troupes de femmes initiées à la fois aux chants et à leur transmission ,ainsi que d’une fédération des troupes, l’acquisition du matériel nécessaire à la pratique (costumes et instruments de musique), la réalisation et diffusion de produits audiovisuels portant aussi bien sur les chants que sur le processus de revitalisation et l’organisation d’un festival de format réduit.