Belgique : Le Maroc est à l’honneur à travers plus de 50 activités

2018 promet bien d’être l’année du Maroc en Belgique. Plus d’une cinquantaine d’activités mettront en avant le pays à travers un programme varié, favorisant le dialogue interculturel, célébrant la diaspora marocaine et donnant un souffle aux relations entre les deux royaumes, indique l’agence de presse Belga.

Cette série d’évènements ponctuera toute l’année 2018, aussi bien dans les régions flamande que wallonne. Elle est organisée par l’administration publique Wallonie-Bruxelles International (WBI), l’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger (APEFE), ainsi que l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (AWEX). Des rendez-vous qui s’articulent autour de plusieurs thématiques : l’innovation, les femmes, la francophonie, la culture, la jeunesse, l’environnement et le développement économique, selon la même source.

L’idée des organisateurs est de «mettre en lumière la qualité des collaborations présentes et futures entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie et le Maroc». En effet, la directrice générale des relations internationales de FWB a expliqué à Belga que «le choix de mettre le Maroc à l’honneur est apparu comme une évidence», d’autant plus que le royaume fait partie des onze pays partenaires prioritaires au niveau de Wallonie-Bruxelles.

Selon un recensement du Centre de recherche en démographie et sociétés de l’Université catholique de Louvain (UCL) daté de 2014, les Marocains résidents en Belgique constituent la première communauté de migrants établis dans le pays. Pour toutes ces raisons historiques, pour leur contribution au développement économique et culturel de leur pays d’accueil, ce seront d’abord ces acteurs-là de la vie sociale que célèbrera l’année 2018.