Terrorisme : Quatre individus écopent de 1 à 3 ans de prison ferme

La Chambre criminelle de première instance chargée des affaires du terrorisme près l'annexe de la Cour d'appel à Salé a prononcé, jeudi, des peines allant de 1 à 3 ans de prison ferme à l'encontre de quatre personnes poursuivies dans des affaires distinctes liées au terrorisme.

Ainsi, la Cour a condamné à 3 ans de prison ferme le mis en cause (M.A) après avoir été poursuivi pour «constitution d'une bande criminelle dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public» et à 2 ans de prison ferme une autre personne (M.M).

La Cour a également condamné deux autres accusés (H.K) et (R.K) à une année de prison ferme, assortie d'une amende de 10 000 dirhams pour chacun d'entre eux, notamment pour apologie d'actes terroristes.

Par ailleurs, elle a décidé de reporter au 4 janvier prochain l'examen de l'affaire de huit personnes, dont trois femmes, poursuivies dans des affaires liées au terrorisme.

Ces huit mis en cause sont poursuivis pour «constitution d'une bande en vue de préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public, incitation d'autrui à commettre des actes terroristes, collecte et utilisation d'argent à des fins terroristes, apologie d'actes terroristes et d'une organisation terroriste», chacun en ce qui le concerne.