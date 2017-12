El Othmani annonce la mise en place de commissions provinciales contre la vague de froid

De nombreuses mesures ont été prises en vue de lutter contre les effets de la vague de froid qui sévit actuellement dans plusieurs régions du Royaume, dont la mise en place de commissions provinciales visant à désenclaver les zones affectées, a affirmé, jeudi à Rabat, le chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani.

En application du Plan national de lutte contre les effets de la vague de froid, les autorités locales ont procédé au recensement des sans-abris dans l'ensemble des régions du Royaume pour leur trouver un abri sûr, a-t-il indiqué lors de la réunion hebdomadaire du conseil de gouvernement. Plusieurs commissions ont été créées dans 26 provinces pour lutter contre les effets de la vague de froid.

Il a rappelé, à cet égard, le programme gouvernemental visant à ouvrir les routes et accès fermés suite aux chutes de neige, en mettant notamment à la disposition des services concernés tous les moyens logistiques nécessaires et la mobilisation des engins de déneigement.

Une opération de distribution de denrées alimentaires dans les zones à risque sera bientôt lancée, a annoncé le chef du gouvernement. Au total, 26 000 rations alimentaires ainsi que des couvertures seront distribuées aux familles dans les douars enclavés. De même, l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) a été chargée de rétablir les communications dans les zones affectées. Tous les moyens financiers ont été mobilisés pour assurer la communication via satellite en cas d'isolement, a-t-il précisé.

M. El Othmani a également incité l'ensemble des départements ministériels, en particulier ceux de l’Intérieur, de l’Agriculture, de la Santé, de l’Equipement et de la Solidarité, à se mobiliser dans ces zones et à prendre toutes les mesures appropriées en vue d’anticiper toute urgence et d’intervenir promptement.