Rabat : Le Sommet des présidents des parlements de l'Union inter-parlementaire arabe se tiendra jeudi

Le Parlement abritera, jeudi prochain, le sommet des présidents des conseils parlementaires arabes, dans le cadre d'une session extraordinaire de l'Union inter-parlementaire arabe (UIPA).

Cette session sera consacrée à la discussion des derniers développements du conflit israélo-palestinien, notamment la décision de l'administration américaine de transférer son ambassade à Al Qods Al Charif, et la position à prendre face aux défis auxquels est confrontée la cause palestinienne dans cette conjoncture difficile, souligne un communiqué du parlement.

Les deux Chambres du parlement ont souligné, lundi, lors d'une séance commune marquée par la présence du chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani, de plusieurs ministres et de l'ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubk, la gravité de cette décision qui porte atteinte aux efforts internationaux œuvrant en faveur de la paix. Ils ont aussi exprimé leur refus total de la politique de judaïsation d'Al Qods Al Charif.

Les deux Chambres ont salué les efforts déployés par le roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, pour empêcher la prise de cette décision depuis l'annonce de l'administration américaine de transférer son ambassade à Al-Qods, renouvelant leur soutien indéfectible et leur solidarité inconditionnelle avec le peuple palestinien dans sa lutte pour établir son État indépendant avec comme capitale Al Qods Al Charif.

L'Union inter-parlementaire arabe (UIPA) est une organisation parlementaire arabe composée de 22 groupes parlementaires représentant les parlements des pays du monde arabe. Fondée en 1974, l'organisation vise à promouvoir le dialogue et la consultation entre les conseils parlementaires arabes, et à promouvoir une action conjointe et une meilleure coordination des efforts arabes dans divers domaines au niveau international.