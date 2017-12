Le roi limoge un wali, 6 gouverneurs et 86 agents d’autorité

Le roi Mohammed VI a reçu, cet après-midi, le chef du gouvernement, le ministre de l’Intérieur ainsi que le premier président de la Cour des comptes, indique le Cabinet royal dans un communiqué. L’audience s’est tenue au palais royal de Casablanca, en présence du conseiller du roi, Fouad Ali El Himma.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a présenté les résultats de ses enquêtes, basées sur les rapports de terrain relatifs à la surveillance continue du travail des agents territoriaux. Ces investigations ont identifié des manquements aux devoirs de la part de plusieurs représentants d’autorité. Le ministre a ainsi soumis au roi des propositions de mesures disciplinaires visant les fonctionnaires concernés.

Ainsi, pour le wali et six gouverneurs, le ministère préconise la suspension de l’exercice de fonction et le renvoi devant une commission disciplinaires. Quant aux fonctionnaires appartenant aux autres grades, 86 ont été suspendus dans l’exercice de leurs fonctions, en attendant leur passage devant un conseil disciplinaire compétent qui décidera des sanctions appropriées. 87 autres cadres, eux, recevront un avertissement.

Après une première rencontre le 24 octobre dernier, cette audience est la seconde concernant l’évaluation de l’action des centres régionaux d’investissement (CRI) par la Cour des comptes, ainsi que les investigations entreprises par le ministère de l’Intérieur sur les responsables de son département.

La rencontre a été marquée par l’exposé du président de la Cour des comptes, Driss Jettou, qui est revenu sur les conclusions d’un rapport résumant les enquêtes menées par son instance et évaluant le travail des CRI. Ces examens démontrent l’existence de dysfonctionnements qui empêchent les CRI de mener à bien leurs missions.

Le roi a ainsi donné ses instructions au chef du gouvernement pour travailler avec le Conseil supérieur des comptes sur les secteurs concernés par ces failles, afin de lui soumettre dans deux mois des propositions sur la réforme des CRI.