Tanger : Siemens Gamesa exporte sa première pale éolienne fabriquée au Maroc

La première pale éolienne «made in Morocco» a quitté l’usine Siemens Gamesa de Tanger, vers le port Tanger Med, pour être exportée vers sa destination finale, indique la société dans un communiqué.

Suite à l’inauguration de son usine de pales éoliennes en octobre dernier à Tanger, Siemens Gamesa annonce en effet le transport de sa première pale éolienne d’une longueur de 63 mètres et d’un poids de 17 tonnes, à partir de son usine, située dans la zone franche Tanger Automotive City, vers le port Tanger Med, avant d’être expédiée vers sa destination finale.

Le défi de l’acheminement de la pale a ainsi requis des partenariats «solides et flexibles» avec l’Agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), les autorités locales et la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), avec laquelle Siemens Gamesa a récemment signé une convention pour l’utilisation de l'infrastructure autoroutière entre Tanger Automotive City et le port Tanger Med.

«Les pales pour éoliennes terrestres que nous fabriquons sont principalement destinées à l’exportation vers la région d’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique, ainsi que pour desservir nos projets locaux», a souligné le directeur de l’usine de Tanger, Ralph Sperrazza. L’usine a entamé, dans un premier temps, la production de pales de 63 mètres de long, mais elle est conçue pour fabriquer des modèles beaucoup plus grands, en anticipation des développements technologiques futurs, a-t-il ajouté.

«Les pales qui sortiront de notre unité marocaine seront parmi les plus grandes pièces composites monobloc au monde», a-t-il encore précisé.