Congrès du PJD : El Othmani et Azami se disputent la succession de Benkirane

La course au poste de secrétaire général du PJD se résume désormais en un duel entre Saâdeddine El Othmani et Driss Azami. Les huit candidats choisis par les membres du conseil national ont tous renoncé à succéder à Abdelilah Benkirane. Il s’agit d’Abdelaziz Aftati, Mutsapha Ramid, Abdelaziz El Omari, Abdelaziz Rebbah, Jamaâ El Moatassim et Slimane El Amrani.

L’élection sera serrée, la nouvelle composition du «parlement» de la Lampe ayant donné une avance aux fidèles de Benkirane. Les partisans du projet du 3e mandat ont d’ailleurs occupé les premières places.

Ainsi Aftati est arrivé premier avec plus de 900 voix des congressistes. Une revanche pour l’ancien député d’Oujda que Benkirane avait écarté de toutes les instances du parti aux niveaux national et régional.