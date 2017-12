SIDA : Marrakech veut éradiquer le VIH d’ici 2030

En cette Journée mondiale de lutte contre le Sida (1er décembre), Marrakech prend un engagement étonnant. En marge de cette commémoration, la cité ocre a rejoint désormais les 210 plus grandes villes du monde engagées à éradiquer le VIH d’ici 2030, conformément à la Déclaration de Paris.

Initiée par l’ONUSIDA et la Mairie de Paris en 2014, cette convention ambitionne d’accélérer l’atteinte des objectifs 90-90-90, fixés par le programme onusien et relatifs à l’accès aux traitements. Approuvé par plus de 14 villes africaines, la Déclaration a été signée la même année par Casablanca. Justement, c’est à la métropole que les représentants de Marrakech ont acté leur engagement, dans le cadre d’une conférence tenue jeudi au siège de l’Association de lutte contre de le sida (ALCS).

Alim El Gaddari, directeur de l’ITPC-MENA*, explique à Yabiladi que «l’idée est de permettre aux villes comptant plus de 5 millions d’habitants à travers le monde de prendre en charge les personnes porteuses du virus, mais aussi de sensibiliser et de prévenir les populations non-touchées».

Pour ce faire, cette convention prévoit d’impliquer organisations de la société civile, collectivités locales et acteurs gouvernementaux, qui seront amenés à converger leurs efforts de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge dans les régions. Dans une approche de proximité, cette opération tient également compte du Plan national stratégique de lutte contre le sida, ayant pour but de maintenir la prévalence du virus à moins de 0,1% en 2017.

Mobilisation générale à Marrakech

Afin de mieux marquer cette date, l’ITPC-MENA a organisé ce vendredi une marche depuis la Place 16 novembre à Jamaâ El Fna. La coalition internationale veut aussi mobiliser les restaurateurs de Marrakech, en partenariat avec la section locale de l’ALCS. La place Jamaâ El Fna et les établissements scolaires seront les plus ciblés, dans un circuit où seront aménagés, le 14 décembre, des sets de tables portant des messages de prévention.

Ces manifestations se feront parallèlement à une table-ronde, «vers une ville sans sida», concernant l’implication des collectivités dans la lutte contre le sida et le rôle des élus locaux dans cette politique. En outre, la façade de l’Hôtel de ville de Marrakech, lieu de la rencontre prévue à 16h, sera éclairée par un ruban rouge en hommage aux 24 000 porteurs du VIH estimés au Maroc.

Importance des infrastructures de dépistage

A Marrakech, il existe deux centre de prise en charge pour les personnes séropositives, estimées dans la ville entre 2 000 et 2 500. L’un relève du CHU de la ville, l’autre de l’hôpital Mamounia. «Plus de 50% des personnes atteintes dans le pays se concentrent, en premier lieu, à Casablanca, puis à Marrakech », nous précise Kamal Alami, médecin et directeur de l’ONUSIDA au Maroc.

«Cette convention permet de mettre en œuvre des programmes mieux ciblés, à l’attention de populations spécifiques dans la région Marrakech - Safi. Elle inclue une approche droits pour lutter contre les discriminations et sensibiliser davantage les travailleuses du sexe, les homosexuels, les jeunes adolescents et les consommateurs de drogues dures.»

* Formée en 2010 comme un projet de l’ALCS, la Coalition internationale pour la préparation aux traitement dans la région Afrique du Nord et Moyen Orient et a été officiellement enregistrée comme une entité indépendante en 2015.