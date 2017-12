Sahara : Colin Stewart est officiellement nommé chef de la MINURSO

C’est désormais officiel. Colin Stewart est le nouveau chef de la MINURSO. Le secrétaire général des Nations Unies a désigné le Canadien pour succéder à sa compatriote Kim Buldoc.

Un communiqué de l’organisation a couvert d’éloges Stewart, saluant son «leadership» et son parcours «avec plus de 25 ans d’expérience dans la paix, la sécurité et les dossiers internationaux».

Pour rappel, le Maroc a émis des réserves sur le candidat proposé par Antonio Guterres. Reste à savoir si cette réticence aura un impact sur la mission de Colin Stewart, comme ce fut le cas avec l’Allemand Wolfgang Weisbrod-Weber en 2012 et Kim Buldoc en 2014.