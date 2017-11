Rabat : La 8ème édition du festival Migrant’scène aura lieu à Rabat du 4 au 9 décembre 2017

La 8ème édition du festival Migrant’scène aura lieu à Rabat du 4 au 9 décembre 2017, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Depuis 2010, le Groupe antirasciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants (GADEM) et l’association DABATEAR organisent, en partenariat avec le Comité inter-mouvements auprès des évacués (La Cimade), le festival Migrant’scène. Il fait écho au festival Migrant’scène initié et organisé par la Cimade en France depuis 2006.

Ainsi, le festival vise à favoriser la rencontre entre les différentes populations présentes au Maroc et se veut une occasion d’échange, de partage et de réflexion autour des questions liées aux migrations, aux confluences culturelles et sur la situation spécifique du Maroc en tant que carrefour migratoire.

Depuis la première édition, le festival met l’accent sur la diversité et la mixité qui sont présentes au sein du public, sur scène (participation d’artistes amateurs et professionnels et de personnes de différentes nationalités dans les créations et résidences) et dans l’organisation même du festival.