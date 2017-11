Championnat du monde de kick boxing Budapest 2017 : Trois médailles dont une en or pour le Maroc

L'équipe nationale marocaine de kick-boxing a remporté samedi trois médailles (1 en or, 1 en argent et 1 en bronze) lors des championnats du monde de la discipline disputés à Budapest en Hongrie, rapporte la Fédération royale marocaine de kick-boxing, muay-thai forms, savate et autres sports assimilés.

Le métal jaune a été remporté par Meriem Moubarik qui conserve son titre dans la catégorie 52 kg en K1. La médaille d'argent est revenue à Ilham Bourkadi dans la catégorie des 52kg (Low-kick) alors que la médaille de bronze a été remportée par Issam Bougdir dans la catégorie des 54 kg en K1.

Plusieurs combattants de 62 pays étaient en lice dans les catégories seniors et masters.