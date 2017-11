Décès d'un terroriste présumé à la prison locale de Salé 2 des suites de la tuberculose

L'Administration de la prison locale de Salé 2 a annoncé, mardi, le décès d'un détenu à l'hôpital Moulay Youssef à Rabat où il a été déjà évacué le 18 août dernier des suites de la tuberculose.

Selon un communiqué de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), qui cite l'Administration de la prison, le détenu, qui était en détention préventive pour "constitution d'une bande en vue de préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public, incitation d’autrui à commettre des actes terroristes, apologie d'actes constituant un crime terroriste et apologie d'une organisation terroriste", a été placé en détention à la prison locale de Salé 2 en date du 17 mars dernier.

L'Administration de la prison locale de Salé 2 a avisé la famille du défunt et les autorités judiciaires compétentes, conformément aux dispositions de la loi, ajoute la même source.