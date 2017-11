Ouarzazate : L’élève ayant agressé son enseignant placé en détention dans le pavillon des mineurs de la prison locale

Le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Ouarzazate a annoncé, mardi, que le juge des mineurs près le tribunal de Première instance de la ville, a décidé en attente de son jugement de placer en détention l’élève ayant violenté physiquement son enseignant, dans un établissement scolaire à Ouarzazate.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, le procureur général du Roi indique que "suite au communiqué du parquet général, publié le 05 novembre 2017, relatif à l'agression sur un enseignant dans un établissement scolaire à Ouarzazate par un élève mineur, ce dernier a été présenté, aujourd'hui, au parquet général près le tribunal de Première instance de Ouarzazate, et déféré devant le juge des mineurs près le même tribunal, qui a ordonné de le placer en détention au pavillon des mineurs à la prison locale de Ouarzazate pour le chef d'inculpation d'atteinte à un fonctionnaire lors de l’exercice de ses fonctions et violence physique à son encontre, et ce dans l'attente de son jugement conformément aux lois en vigueur".