Les pays numériquement les plus avancés : Le Maroc en milieu de tableau

Les technologies offertes par le monde digital ont bouleversé notre façon de vivre. Le Forum économique mondial (WEF), fondation à but non lucratif basé à Genève, en collaboration avec la Harvard business Review (HBR), revue mensuelle appartenant à la Harvard business school, a justement introduit en 2015 un indice d’évolution numérique. Objectif : tracer l’émergence d’une «planète numérique», étudier comment les interactions physiques - dans les communications, les échanges sociaux et politiques, le commerce, les médias et le divertissement – étaient remplacées par des interférences digitales. Ainsi, de nombreux points à forte activité, autrement dit où ces changements se produisent rapidement, et d’autres points où l’activité est ralenti ont été identifiés. Deux ans plus tard, un nouvel indice d’évolution numérique fait surface prenant en considération cinq caractéristiques les plus saillantes du paysage numérique d’aujourd’hui.

Le Maroc «en milieu du tableau»

Le Maroc est parmi les pays faisant parti du programme «Break Out», c'est à dire ayant un faible score dans l'état actuel de numérisation, mais évolue rapidement. Il est situé au dessus de l’Algérie, et l’Egypte faisant parti du groupe «Watch Out», des pays devant faire face à de grands défis. Le royaume reste cependant en dessous des Emirates Arabes Unies qui se trouvent dans le programme «Stand out», pays profitant d'un haut niveau d'avancement numérique, au même titre que la Nouvelle zélande et Singapour.

Le Forum économique mondiale précise au sujet du groupe de pays dont fait parti le Maroc : «les pays du programme Break Out feraient bien de promouvoir de meilleures institutions susceptibles de favoriser et de soutenir l'innovation. Les pays émergents ont le potentiel de devenir des pays développés à l’avenir». La Chine, la Malaisie, la Bolivie, le Kenya et la Russie sont en tête du peloton pour cette catégorie.

«Les pays émergents ont le potentiel de développer de solides économies numériques. Bien que leur score global soit encore faible, ils progressent et sont prêts à devenir des pays développés à l'avenir.»

La taille du pays est également un facteur. Les petits pays dotés d'institutions solides peuvent créer une valeur élevée en tant qu'adoptants précoces et servir de modèle.

De 2015 à 2017, période qui a séparé les deux publications de l’indice d’évolution numérique, a marqué de nombreux changements pour de nombreux pays. De toute évidence, cela est dû en grande partie à l'essor numérique dans les pays du monde, ainsi qu'à la nature systémique des forces qui régissent l'évolution numérique. Nous continuons à évoluer vers «une planète numérique» à des vitesses discontinues selon l’endroit où nous vivons.