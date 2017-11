Espagne : Arrestation d'un Marocain suspecté de liens avec Daesh

La police espagnole a arrêté à Sagonte (province de Valence) un Marocain accusé d’avoir mené des activités d'endoctrinement et d’avoir envoyé des combattants djihadistes vers les zones de conflit syro-irakiennes pour l'organisation terroriste «Etat islamique», indique El Mundo.

L'homme, 47 ans, en situation irrégulière en Espagne, faisait office de «caisse de résonnance des messages et instructions» envoyées par l'organisation terroriste à ses ramifications en Europe. Le quadragénaire était également un «puissant» instigateur, capable de mettre en place le terreau idéal pour cristalliser l'esprit des nouveaux adeptes, et les conduire ainsi à perpétrer des attentats terroristes, poursuit El Mundo.

D'après les éléments de l'enquête menée par la police, le mis en cause est le «principal responsable» du recrutement et de l'envoi, en novembre 2014, d'un jeune marocain de 26 ans résidant avec sa famille à Sagonte, en Irak. Là-bas, ce dernier a commis un attentat-suicide qui avait coûté la vie à 33 soldats irakiens et blessé plusieurs dizaines de personnes, un mois et demi seulement après son arrivé.

«Ce qui démontre sa capacité de persuasion et d'adhésion à la mouvance terroriste», écrit le journal espagnol.

À l'époque où ils vivaient tous deux à Sagonte, le jeune homme de 26 ans dormait habituellement chez le mis en cause, à qui ce dernier fournissait régulièrement des contenus de propagande.