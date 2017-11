HCP : Création de 89 000 postes d’emploi entre les 3èmes trimestres 2016 et 2017

L'économie marocaine a créé 89 000 postes d'emploi entre les 3èmes trimestres 2016 et 2017. / Ph. DR

Près de 89 000 postes d'emplois ont été créés, entre le 3ème trimestre de 2016 et la même période de 2017, par l'économie marocaine, contre une perte de 73 000 une année auparavant, selon le Haut-Commissariat au plan (HCP).

En hausse de 1,3%, le volume d'emploi dans le secteur de l’«agriculture forêt et pêche» s’est accru de 47 000 postes au niveau national dont 40 000 en milieu rural et 7 000 en milieu urbain, contre des pertes de 75 000 postes en 2014, 27 000 en 2015 et 66 000 l’année dernière, relève le HCP qui vient de publier une note relatant les principaux indicateurs du marché du travail du 3ème trimestre 2017.

Pour sa part, le secteur des «services», qui représentait le principal pourvoyeur d’emploi au cours des dix dernières années, a enregistré un recul dans ce domaine avec une perte de 15 000 emplois l’année dernière et une création de 20 000 cette année, soit un accroissement de 0,4%, avec 8 000 postes en milieu urbain et 12 000 postes en milieu rural.

Par ailleurs, le secteur de l’«industrie y compris l’artisanat» a créé 15 000 postes d’emploi, en hausse de 1,2% du volume d’emploi du secteur, contre une perte de 44 000 postes l’année dernière. Ces nouveaux postes ont été principalement pourvus de la branche des «Industries alimentaires et de boissons» avec 12 000 postes.

De son côté, le secteur des BTP, et après une création annuelle moyenne de l’ordre de 40 000 postes au cours des trois dernières années, a créé, entre le 3ème trimestre de 2016 et la même période de 2017, 7 000 postes d’emploi au niveau national (4 000 en milieu urbain et 3 000 en milieu rural), ce qui correspond à une hausse de 0,6% du volume d’emploi du secteur.