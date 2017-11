Maroc : Asma Lamrabet remporte le Prix Grand Atlas

Le Prix Grand Atlas dans sa 24ème édition a été décerné, vendredi soir lors d'une cérémonie organisée à la Bibliothèque nationale du royaume, à Asma Lamrabet pour son ouvrage «Islam et Femmes, les questions qui fâchent».

Le prix spécial du jury, présidé par la romancière marocaine Leila Slimani, a été accordé, quant à lui, au journaliste Hicham Houdaifa pour son livre «Extrémisme religieux».

Annonçant les lauréats, Leila Slimani a souligné qu’en octroyant le prix Grand Atlas à Asma Lamrabet, le jury a estimé que l’ouvrage pose des questions essentielles et remet en cause un certain nombre d’évidences, de clichés, «qu’il nous parait salvateur de déconstruire».

Selon Leila Slimani, ce prix vient récompenser aussi le courage des prises de position que l'auteur expose dans un style direct et franc.

Le prix spécial du jury décerné à Hicham Houdaifa met en avant un travail de reportage de terrain qui fait honneur au journalisme et qui touche à des questions essentielles qui touche la vie des citoyennes et des citoyens marocains, a-t-elle dit.

En se penchant sur les manuels scolaires, les cours dans les universités, en allant à la rencontre d’étudiants et de professeurs, l’auteur fait la «photographie» d’une époque et d’une situation, a relevé la romancière prix Goncourt 2016.