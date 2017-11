Près 4 000 policiers déployés pour sécuriser la finale retour de la Ligue des Champions opposant le Wydad à Ahly

Quelque 4.000 policiers seront déployés pour sécuriser la finale retour de la Ligue des Champions d'Afrique entre le Wydad de Casablanca et Al-Ahly d’Égypte, samedi prochain au complexe Mohammed V, a révélé, jeudi, le préfet de police de la métropole, Abdellah El Ouardi.

Des renforts humains et logistiques substantiels ont été envoyés pour épauler les forces publiques à Casablanca, a-t-il précisé, notant que des réunions marathon sont tenues, depuis une semaine, entre les unités engagées dans la sécurisation de la partie.

L'ensemble des districts de police de la métropole sont impliqués dans cette opération, en ce sens que pas moins de 12 points de contrôle seront mis en place au niveau des différents accès au stade pour interdire l’infiltration de personnes ne disposant pas de tickets ou l’introduction de produits prohibés, comme les fumigènes, ou les banderoles aux slogans extra-sportifs.

En vue de prévenir tout débordement, les supporters des deux équipes seront séparés à l'entrée, dans les gradins et à la sortie du stade.

D’autres mesures sont prévues en cas de victoire du Wydad, dans le but d'encadrer les célébrations du public local, essentiellement sur la corniche d'Ain Diab, les fiefs des Rouge et Blanc (Médina et Ain Sebaa) et les principales artères de la ville, a relaté Abdellah El Ouardi.

Le match aller entre le Wydad et Al Ahly, disputé samedi dernier à Alexandrie, s'est soldé sur un score nul (1-1), renvoyant la décision à la deuxième manche au complexe Mohammed V (20h00).