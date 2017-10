«Who is Kabour», le nouveau spectacle de Hassan El Fad en tournée africaine et mondiale

«Who is Kabour», le nouveau spectacle de Hassan El Fad, est en tournée africaine et mondiale. / Ph. DR

Le personnage culte de Kabour de la série ramadanesque «L’Couple» a fait mourir de rire les Marocains qui regardaient le show comme un rituel chaque soir, après la rupture du jeûne. Hassan El Fad se lance désormais dans une tournée africaine et mondiale, en donnant «une nouvelle vie sur scène» à son personnage dans «Who is Kabour», informe un communiqué de presse.

L’humoriste marocain va sillonner l’Afrique de l’Ouest, le Maroc, l’Europe, le Canada et les Etats-Unis.

«Hassan El Fad présentera [le spectacle] à Dakar, le mercredi 8 novembre au théâtre national Daniel Sorano. Il se produira également le vendredi 10 novembre au palais de la Culture à Abidjan, à la veille du match décisif entre le Maroc et la Côte d’Ivoire», indique la même source. Les dates au Maroc, en Europe, au Canada et aux Etats-Unis n’ont pas encore été dévoilées.

Le show sera présenté sous forme d’interview sur scène avec «ce personnage incorrigible qu’est Kabour ! Grand délire et fous rires seront au rendez-vous». Ce spectacle est né d’une coproduction entre CastQuête Entertainment et Clic Events et permettra de «consolider la présence du Maroc en Afrique de l’Ouest à travers le divertissement», ajoute la même source.

«Un spectacle marocain qui se lance en tournée mondiale depuis l’Afrique de l’Ouest ! C’est une première et une fierté pour le paysage culturel marocain», conclut pour sa part Abdellatif Bouzoubaa de Clic Events.