13 membres d'une cellule qui projetait de commettre des actes terroristes incarcérés à la prison locale de Salé

Le juge d’instruction chargé des affaires du terrorisme près l’annexe de la Cour d’appel à Salé a ordonné la mise en détention, à la prison locale de Salé, de 13 membres d’une cellule qui projetait de commettre des actes terroristes, suite à leur audition dans le cadre de l’interrogatoire préliminaire.

Les mis en cause, déférés jeudi dernier devant le procureur général du Roi près la Cour d’appel à Rabat, sont poursuivis pour "association en vue de préparer ou de commettre des actes de terrorisme dans le cadre d’une entreprise collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence, détention d'armes à feu et de munitions, apologie d'actes constituant des infractions de terrorisme, présentation de contribution pécuniaire à l’auteur d'un acte terroriste, non dénonciation d’une infraction de terrorisme, tenue de réunions publiques sans autorisation préalable et exercice d’activités au sein d’une association non autorisée", chacun en ce qui le concerne, a affirmé, vendredi, une source judiciaire.

Le Bureau central d’investigations judiciaires, relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national, a réussi à avorter un plan terroriste par le démantèlement, le 14 octobre, d’une cellule terroriste composée de partisans de Daech qui s’activent à Fès, Meknès, Khouribga, Casablanca, Zaouiat Cheikh, Sidi Bennour, Demnate et Sidi Harazem.