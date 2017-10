Passport Index 2017 : Les ressortissants marocains exemptés de visa dans 58 pays

Le passeport marocain occupe le 69e rang dans l’édition 2017 du classement Passport Index, publié mercredi 25 octobre par le cabinet de conseil financier Arton Capital. Il se situe aux côtés du Bénin, du Kirghizistan, pays d’Asie centrale et de Sao Tomé-et-Principe, petit pays d’Afrique de l’Ouest. Quatre pays dont les ressortissants sont exemptés de visa dans 58 pays.

Parmi les pays que les Marocains peuvent visiter sans visa : l’Algérie, le Belize, le Bénin, le Brésil, la Côte d'Ivoire, l’Equateur, le Gabon, la Gambie, la Grenade, la Guinée, Haïti, Hong Kong, l’Indonésie, Macao, la Malaisie, le Mali, les Etats fédérés de Micronésie, le Niger, la Palestine, les Philippines, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, la Corée du Sud, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Soudan, la Tunisie, la Turquie et le Vanuatu.

Les pays nécessitant un visa à l'arrivée sont la Bolivie, le Cambodge, les Comores, le Congo, Djibouti, la Dominique, la Guinée-Bissau, l’Iran, la Jordanie, le Kenya, le Laos, le Liban, Madagascar, les Maldives, les Iles Marshall, la Mauritanie, Maurice, le Mozambique, Myanmar, le Nicaragua, les Palaos, le Rwanda, la Tanzanie, le Timor oriental, le Togo, les Tuvalu, l’Ouganda et le Sri Lanka.

Le passeport américain a décliné depuis l’entrée en fonction de Trump

A l’échelle mondiale, c’est Singapour qui prend la tête de ce classement, détrônant ainsi l’Allemagne. Les Singapouriens peuvent en effet visiter 159 pays sans visa, contre 158 pour l’Allemagne et 157 pour la Suède et la Corée du Sud. «Pour la première fois, un pays d’Asie possède le passeport le plus puissant au monde», a déclaré Philippe May, directeur général du bureau de Singapour d’Arton Capital. «Cela témoigne des relations diplomatiques inclusives de Singapour et de sa politique étrangère efficace», a-t-il ajouté.

Si Singapour a gravi les échelons, le passeport américain a perdu de sa valeur depuis l’entrée en fonction du président Donald Trump, d’après le rapport. Récemment, la Turquie et la République centrafricaine ont révoqué leur statut d’exemption de visa pour les détenteurs d’un passeport américain.

«La mobilité mondiale sans visa est devenue un facteur important dans le monde d’aujourd’hui», a souligné Armand Arton, fondateur et président d’Arton Capital, lors du récent Forum mondial des citoyens qui s’est déroulé les 19 et 20 octobre au Monténégro. «Chaque année, de plus en plus de gens investissent des centaines de milliers de dollars dans un deuxième passeport pour offrir de meilleures possibilités et de meilleures garanties à leurs familles», a-t-il précisé.